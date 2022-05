União Brasil oficializa pré-candidatura de Luciano Bivar ao Planalto

Apoie o 247

247 - O União Brasil oficializou nesta terça-feira (31), em Brasília (DF), a pré-candidatura do deputado federal Luciano Bivar (PE) à Presidência da República. Se confirmada a candidatura neste ano, será a segunda vez que o parlamentar tentará se eleger presidente. Na primeira tentativa, em 2006, Bivar disputou pelo então PSL.

Em seu discurso, Bivar defendeu que "nem esquerda, nem direita, é hora do União Brasil". "Seria uma covardia um partido do tamanho do nosso deixar uma sociedade que clama por mudanças e chora por suas mazelas sem esperança. vivemos sob o medo, a falta de oportunidade e a ameaça de um golpe ou retrocesso", disse Bivar.

O partido é resultado da fusão entre o PSL, sigla pela qual o Jair Bolsonaro (PL) se elegeu em 2018, e o DEM.

