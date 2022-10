Urnas eletrônicas garantem sigilo do voto e afastam possibilidade de violência, diz Moraes em pronunciamento

Presidente do TSE reforçou em rádio e TV, na véspera do primeiro turno, que as urnas eletrônicas são seguras, transparentes e confiáveis edit

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmou, em pronunciamento no rádio e TV na véspera do primeiro turno, que as urnas eletrônicas são seguras, transparentes e confiáveis e também garantem o sigilo do voto e afastam a possibilidade de violência e coação dos eleitores.

"A segurança e a liberdade do voto serão efetivadas, tanto com a observância do absoluto sigilo do voto, que é plenamente garantido pelas urnas eletrônicas, quanto pelo respeito à ampla e civilizada liberdade de discussão política, afastando qualquer possibilidade de violência, ou de coação e pressão por grupos políticos ou econômicos", disse.

Moraes afirmou que a urna sempre foi e continuará sendo motivo de orgulho no Brasil.

"Somos uma das quatro maiores democracias do mundo, porém a única que apura e a divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência, e transparência, graças à tecnologia avançada, confiável, segura e auditável de nossas urnas eletrônicas. Isso sempre foi e continuará sendo motivo de orgulho nacional", disse.

A fala de Moraes sobre as urnas eletrônicas ocorre em meio a uma série de questionamentos feitos ao longo de mais de um ano pelo presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), sobre o sistema eleitoral. Sem provas, ele tem lançado dúvidas sobre a segurança das urnas.

DEMOCRACIA

O presidente do TSE aproveitou para fazer uma vigorosa defesa da democracia como instrumento para a construção coletiva de um país melhor.

"A democracia é uma construção coletiva daqueles que acreditam na liberdade, daqueles que acreditam na paz, que acreditam no desenvolvimento, na dignidade da pessoa humana, no pleno emprego, no fim da fome, na redução das desigualdades, na prevalência da educação e na garantia da saúde de todos os brasileiros e brasileiras", disse.

"A Justiça Eleitoral garantirá que o exercício da democracia seja realizado de maneira segura, transparente e confiável", assegurou ele.

Moraes enfatizou que, para garantir a segurança dos eleitores, está proibido o porte de arma em um raio de 100 metros de todas as seções eleitorais, assim como o transporte e a posse de armas pelos colecionadores, caçadores e atiradores, os chamados CACs.

