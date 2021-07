Vacinação contra Covid-19 no DF passa a ser somente por faixa etária

Manoela Alcântara, Metrópoles - A vacinação contra Covid-19 no Distrito Federal será feita somente por faixa etária. O secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, anunciou, nesta quinta-feira (1º/7), que seguirá recomendação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para não incluir novos grupos específicos na imunização.

Segundo o secretário, os grupos que já começaram a vacinação serão mantidos. “Categorias que não iniciaram a imunização terão que esperar por faixa etária, nos termos da recomendação no Ministério Público”, afirmou Gustavo Rocha.

Em 29 de junho, a força-tarefa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) que fiscaliza as ações de combate à Covid-19 recomendou que fosse definido prazo para que profissionais contemplados na campanha de imunização se vacinem. A preocupação do órgão era com o andamento da vacinação por idade na capital.

