Vacinas da Janssen congeladas estão aptas para aplicação, diz ministério

O Ministério da Saúde disse que o lote com 40,1 mil doses da vacina da Janssen "passou por vistoria e foi aprovado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS)". Os imunizantes estavam com temperatura abaixo da recomendada, de 2°C

Por Marcelo Brandão – Repórter da Agência Brasil - Brasília

O Ministério da Saúde informou que as vacinas da Janssen enviadas ao Distrito Federal tiveram sua integridade preservada e podem ser aplicadas na população. O DF recebeu ontem (3) 40,1 mil doses da vacina, mas, dentro desse lote, 2,8 mil estavam armazenadas em uma temperatura abaixo da recomendada, de 2°C. As doses estavam congeladas e o governo local decidiu acionar o ministério.

“O lote informado pelo DF, com 2.880 doses da vacina covid-19 do laboratório, pode ser usado normalmente, de forma segura”, informou o ministério. “O carregamento passou por vistoria e foi aprovado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), após a constatação de que a temperatura não influenciou a qualidade da vacina”.

Inicialmente, a orientação federal foi deixar todo o lote da Janssen, as 40,1 mil doses, em quarentena, mas com o aval do INCQS, as doses estão liberadas para vacinação da população do DF. O Distrito Federal recebeu, entre sexta-feira (2) e sábado (3) 109,8 mil doses de vacinas da Janssen, da Pfizer e da AstraZeneca.

