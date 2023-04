Valdemar Costa Neto vê erro de Bolsonaro em indicar filhos para CPMI de atos golpistas

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, sinalizou, de forma reservada a aliados, que Jair Bolsonaro (PL) erra ao fazer articulações para que os filhos trabalhem na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos atos golpistas. A informação foi publicada pela coluna de Bela Megale.

Entre membros do PL, a avaliação é que não há como o ex-presidente sair “ileso” da comissão. O ex-ocupante do Planalto indicou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para uma das três cadeiras que o partido terá na comissão e quer o senador Flávio Bolsonaro no colegiado.

A CPMI terá 32 integrantes, sendo 16 senadores e 16 deputados. No Senado, são governistas os blocos democracia, com 30 senadores, e resistência democrática, com 28. Formam a oposição os blocos vanguarda, com 13 senadores, e aliança, com 10. O governo Lula tem a federação de partidos ligados ao PT, com 81 deputados. A oposição tem a maior força no PL, com 99 deputados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.