Valor aposta na demissão de Weintraub

247 - O jornal Valor prevê que, após o recesso de fim de ano, Jair Bolsonaro terá um complicado xadrez ministerial para resolver. E, entre as cabeças a serem cortadas, a publicação do Grupo Globo aposta na de Abraham Weintraub, ministro da Educação, que desde que assumiu o cargo enfrenta a antipatia da ala militar e de setores técnicos do governo, "que o consideram um show man das redes sociais, inabilitado para a função".

Segundo a reportagem, nas últimas semanas Jair Bolsonaro confidenciou a interlocutores a irritação com o Weintraub por conta da divulgação de um relatório técnico da Câmara dos Deputados há um mês, apontando a paralisia e a ineficiência do MEC. "Ações relevantes como o Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica tiveram até julho execução orçamentária próxima a zero. No mesmo período, a pasta executou apenas 4,4% do volume reservado para investimentos. Classificada como prioridade, a Política Nacional de Alfabetização não foi implementada", diz.

"Bolsonaro continuará elogiando publicamente o ministro, que tem o respaldo de seus filhos e da ala ideológica do governo. Mas começou a buscar um perfil técnico para a pasta. Um dos consultados foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem ligações com o setor: sua irmã, Elizabeth Guedes, é executiva na área do ensino superior privado", conta.