“Vamos fazer uma revolução cultural”, diz Lula a Margareth Menezes

"O povo precisa de cultura, porque parte da violência existe pela ausência do Estado no cumprimento das obrigações", disse o presidente durante a primeira reunião ministerial edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em seu discurso durante a primeira reunião ministerial realizada nesta sexta-feira (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou a ministra da Cultura, Margareth Menezes, a fazer uma ‘revolução cultural no país'.

“Nessa 1ª nossa reunião, Margareth, se prepare. Vamos ter que fazer uma revolução cultural nesse país. O povo precisa de cultura, porque parte da violência existe pela ausência do Estado no cumprimento das obrigações. Tá faltando saúde, educação, lazer, esporte, quase tudo”, justificou o chefe do Executivo federal.

O presidente também destacou a importânica da cultura no desenvolvimento dos jovens. “Que jovem nós estamos criando? O Estado, ao invés de culpar o povo pobre da periferia, tem que ocupar a ausência do Estado e estar presente onde o povo precisa de nós”.

Lula disse, ainda, que não vai dar sossêgo para os ministros. “Esse compromisso não arredo o pé. Vocês vão ver um senhor de 77 anos com energia, e que não vai ter um minuto de cansaço enquanto a gente não conseguir resolver os problemas da sociedade”.

A reunião ministerial entre o presidente, vice, os 37 ministros e os líderes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal começou por volta das 10h, no Palácio do Planalto, em Brasília.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.