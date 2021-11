Veja como votou cada deputado na PEC dos Precatórios; juntos, PDT e PSB deram 14 votos favoráveis

No primeiro turno, a PEC foi aprovada por 312 votos favoráveis e 144 contrários. Se o PDT e o PSB não tivessem votado a favor, a PEC teria 281 votos e não teria sido aprovada. Neste turno, no entanto, os dois partidos orientaram contra a PEC. Mesmo assim, 5 deputados pedetistas e nove do PSB votaram a favor edit