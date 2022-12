Veja fotos do advogado bolsonarista que pichou monumentos em Brasília em ataques contra Lula e Alckmin

Apoie o 247

247 - O advogado investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) suspeito de ser autor de pichações com ataques ao Partido dos Trabalhadores (PT) e a políticos como o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), foi identificado como Claudemir Antônio Parisotto, 48 anos. As informações são do portal Metrópoles.





Bolsonarista, o autor do vandalismo é natural da cidade de Chapecó, em Santa Catarina, e desembarcou na capital federal em novembro deste ano. A coluna confirmou que a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seccional Santa Catarina de Parisotto está ativa.





Aos policiais, após ouvido na delegacia, o defensor alegou ter viajado até Brasília para participar de manifestações golpistas bolsonaristas contra o PT e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Parisotto confessou às autoridades ter sido o responsável pelas pichações na fachada de vários ministérios e outros órgãos públicos e monumentos.





