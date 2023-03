Veja os principais medos do Centrão sobre o retorno de Bolsonaro ao Brasil

Apoie o 247

247 - Líderes do centrão que seguem alinhados a Jair Bolsonaro (PL) defendem o retorno dele ao Brasil, mas acham que o ex-ocupante do Planalto deve parar de fazer discursos de ataques às urnas eletrônicas e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com a coluna de Bela Megale, aliados entendem que o ex-chefe do Executivo federal tem de focar o discurso na área econômica.

Também existe a preocupação de Bolsonaro adotar uma postura considerada mais radical por opositores. Segundo ex-ministros da ala política do governo dele, desde que foi para os Estados Unidos, o ex-presidente só tem recebido visitas da ala mais radical que o auxiliou, como o ex-ministro Gilson Machado(PL), o ex-presidente da Caixa Pedro Guimarães, demitido após denúncias graves de assédio sexual, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

