Veja qual foi filho que mais visitou Bolsonaro no Palácio do Planalto

247 - Os quatro filhos de Jair Bolsonaro (PL) visitaram inúmeras vezes o Palácio do Planalto durante os quatro anos de mandato do pai. 677 vezes no total. Os dados de acesso de Flávio, Eduardo, Carlos e Renan Bolsonaro foram obtidos pela reportagem do portal Metrópoles via Lei de Acesso à Informação (LAI), após a CGU derrubar o sigilo de 100 anos imposto sobre as informações.

De acordo com a reportagem de Bernardo Lima, entre os quatro irmãos, o senador Flávio Bolsonaro (PL) foi o que mais compareceu ao local de trabalho da Presidência durante o mandato de seu pai. No total, foram 301 registros de entrada do filho mais velho de Bolsonaro entre 2019 e 2022.

