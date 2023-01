Veja uma parte da minuta golpista encontra pela PF na casa de Anderson Torres

De acordo com o documento golpista, membros do Ministério da Defesa seriam a maioria em uma comissão do governo Bolsonaro edit

247 - A minuta com estratégias para uma tentativa de golpe no País encontrada nesta quinta-feira (12) pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. "Fica decretado o Estado de Defesa (...) na sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília", diz. "Na vigência do Estado de Defesa ficam suspensos os seguintes direitos: (...) II - de acesso às dependências do Tribunal Superior Eleitoral".

De acordo com a proposta discutida por membros do governo Jair Bolsonaro, seria criada a "Comissão do Processo Eleitoral (CPE)". A maioria dos membros da entidade seria do Ministério da Defesa (oito).

O Ministério Público Federal e a Polícia Federal teriam dois membros cada na CPE. Outras cinco instituições teriam um integrante cada uma - Senado, Câmara dos Deputados, Tribunal de Contas da União, Advocacia-Geral da União (AGU) e Controladoria-Geral da União (CGU).

Segundo a minuta, o governo Bolsonaro teria o objetivo de fazer uma "apuração da conformidade e legalidade do processo eleitoral".

Nos últimos anos, Bolsonaro defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições. Um dos objetivos dele era passar a mensagem de que instituições do o Poder Judiciário, como o Supremo Tribunal Federal e o TSE, atrapalhavam o governo.

Aliados de Bolsonaro pode ficar inelegível por causa do documento encontrado pela PF.

No seu governo, o ex-ocupante do Planalto participou de atos favoráveis a um golpe. No último domingo (8), bolsonaristas invadiram o Congresso, o Planalto e o STF. A polícia prendeu cerca de 1500 pessoas foram presas - cerca de 600 foram liberadas, mas continuam sendo investigadas.

Nessa quarta-feira (11), ministros do Supremo resolveram manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão de Torres, atualmente nos Estados Unidos, e o afastamento do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB).

