Vereador mostra arma e pede para apanhar com cinto (vídeo)

O vereador de Goiânia Sargento Novandir afirmou que se sentia "um palhaço" na votação sobre reforma no Código Tributário, que incluía reajuste do IPTU edit

247 - O vereador de Goiânia Sargento Novandir (sem partido) tirou uma arma do bolso e pediu para apanhar nas costas com um cinto, em discurso feito nessa terça-feira (1) na Câmara Municipal. Antes de se dirigir ao microfone, o parlamentar pediu para tocar um áudio imitando um circo. Depois afirmou que se sentia humilhado e "um palhaço" na votação sobre reforma no Código Tributário, que incluía reajuste do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano).

Novandir, que é policial militar, disse ter sido enganado pelo secretário de finanças de Goiânia, Geraldo Lourenço. "Secretário, volte para seu distrito, que é Brasília. Não fique mais em Goiânia. Você está dando um prejuízo em Goiânia", disse.

"Teve uma vez que eu tirei um cinto aqui e disse que um vereador merecia levar um couro de cinto. Ele merecia um couro de cinto. E o senhor também", complementou.

vereador Sargento Novandir (Republicanos) é do partido da Igreja Universal. https://t.co/bve0iwPaV1 — Marcelo Gonçalves 🇧🇷 🇵🇹💢 (@MarceloJGonca) February 2, 2022

