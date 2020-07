Veta ou não veta? Bolsonaro pode desobrigar licitação para serviços de limpeza urbana através

247 - Jair Bolsonaro pode não vetar um trecho polêmico da PEC do Saneamento, aquele que autoriza contratações sem licitação para limpeza urbana. O texto define que a concorrência deve ocorrer apenas no tratamento de água e esgoto, excluindo essa obrigação para os outros serviços.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “um acordo fechado entre o Senado e o Executivo prevê o veto desse dispositivo, o que, na prática, vai ampliar a necessidade de licitação - um dos pilares do novo marco. Enquanto a sanção do projeto não vem, no entanto, associações do setor e parlamentares especulam o futuro do texto.”

A matéria ainda acrescenta que “o assunto foi um dos temas de webinar promovido pela Frente Parlamentar pelo Saneamento nesta quinta-feira (02). Deputado do PP de Pernambuco, Fernando Monteiro defendeu que Bolsonaro mantenha o texto aprovado pelo Congresso. "A primeira meta é para manter sem vetos esse marco do saneamento”, afirmou. Nas discussões do novo marco da Câmara, o deputado se destacou nas articulações ao oferecer um substituto ao texto do relator Geninho Zuliani (DEM-SP) que convergia com os interesses das empresas estatais de saneamento.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.