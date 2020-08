Veto que proibia a regulamentação da profissão de historiador é derrubado pelo Congresso; Freixo comemora

O Congresso derrubou o veto à regulamentação da profissão de historiador. O deputado Marcelo Freixo (Psol-RJ) comemorou: "derrubamos o veto do Bolsonaro que proíbe a regulamentação da profissão do historiador! Não querer historiadores é a cara de um presidente que ignora as memórias do nosso país e quer boicotar o futuro. Nossa história não vai ser apagada, Bolsonaro!" edit

Agência Senado - Os senadores rejeitaram, em sessão remota nesta quarta-feira (12), o veto do Poder Executivo (VET 10/2020) à regulamentação da profissão de historiador: 68 senadores votaram pela rejeição do veto, enquanto um votou pela sua manutenção. Conforme acordo entre lideranças do Congresso e representantes do governo, a derrubada do veto foi confirmada na Câmara dos Deputados.

A regulamentação da profissão de historiador estava prevista no Projeto de Lei do Senado (PLS) 368/2009, que teve como autor o senador Paulo Paim (PT-RS). Essa matéria recebeu alterações na Câmara e foi devolvida ao Senado na forma de um texto alternativo (SCD 3/2015), que acabou sendo aprovado pelos senadores no início deste ano.

VITÓRIA! Derrubamos o veto do Bolsonaro que proíbe a regulamentação da profissão do historiador! Não querer historiadores é a cara de um presidente que ignora as memórias do nosso país e quer boicotar o futuro. Nossa história não vai ser apagada, Bolsonaro! — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) August 13, 2020

Ao recomendar o veto, o Ministério da Economia e a Advocacia-Geral da União argumentaram que o projeto, ao disciplinar a profissão de historiador com a imposição de requisitos e condicionantes, restringe “o livre exercício profissional” e fere o princípio constitucional que determina ser livre “a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”.

O projeto prevê o exercício da atividade de historiador a quem tem diploma de curso superior, mestrado ou doutorado em história, nacional ou estrangeiro com revalidação; a quem tem diploma de mestrado ou doutorado obtido em programa de pós-graduação reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) com linha de pesquisa dedicada à história; e a profissionais diplomados em outras áreas que comprovem ter exercido a profissão de historiador por mais de cinco anos.

Paulo Paim destacou que o historiador atua além da área acadêmica e oferece seus serviços a outros setores, como turismo e artes. A regulamentação, segundo o senador, é uma forma de valorizar e reconhecer esses profissionais. A senadora Zenaide Maia (Pros-RN), que elogiou o acordo para a derrubada do veto, defendeu o trabalho dos historiadores e disse que reconhecer a profissão é motivo de orgulho.

Fonte: Agência Senado

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.