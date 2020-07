Vice-governador do DF é internado por infecção decorrente da Covid-19

247 - Enquanto o governo do Distrito Federal flexibiliza as regras de isolamento social e reabre as atividades do comércio, o vice-governador do DF, Paco Britto (Avante), foi internado na noite de quinta-feira (2), em um hospital particular de Brasília, para tratar de uma infecção decorrente da Covid-19.

"Amigos estou internado de novo, por infecção decorrente da COVID19 entrei ontem a noite e provavelmente ficarei por 5 dias", escreveu Paco Britto em sua página nas redes sociais.

