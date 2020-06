Vice-governador do DF, Paco Britto é internado após diagnóstico de coronavírus

O vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto (Avante), apresenta dor de cabeça e foi levado ao DF Star, hospital localizado na Asa Sul edit

247 - O vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto (Avante), foi internado em um hospital particular de Brasília neste domingo (14) após ser diagnosticado com coronavírus.

De acordo com o governo local, Britto “apresenta apenas dor de cabeça e receberá os primeiros tratamentos imediatamente”.

Britto foi levado ao DF Star, hospital localizado na Asa Sul.

Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o DF tem ao menos 22.871 confirmações e 304 mortes provocadas pela Covid-19.

