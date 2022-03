Vice-líder da Frente Parlamentar Evangélica, Luis Miranda cobra demissão de Milton Ribeiro

"Não dá para aceitar a permanência dele no cargo que hoje ocupa", afirmou o deputado federal Luis Miranda (Republicanos-DF) edit

247 - O vice-líder da Frente Parlamentar Evangélica, deputado federal Luis Miranda (Republicanos-DF), criticou nesta terça-feira (22) o ministro da Educação, Milton Ribeiro, após o titular do MEC admitir que, no âmbito da área da educação, o governo Jair Bolsonaro prioriza, na liberação de verbas, prefeituras que tenham pedidos intermediados por dois pastores.

"Por que ele não pediu para sair do cargo? Por que o [presidente Jair] Bolsonaro (PL) ainda não o exonerou?", questionou o parlamentar durante entrevista ao portal Uol. "Há um ministro atendendo posicionamentos direcionados para grupos amigos do rei, e é isso é muito ruim. Não dá para aceitar a permanência dele no cargo que hoje ocupa", acrescentou

Parlamentares entraram com uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo investigação contra o ministro da Educação.

Outro parlamentar, o deputado federal Professor Israel Batista (PV-DF), presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, protocolou nesta terça um requerimento na Casa para a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), com o objetivo de investigar o escândalo.

