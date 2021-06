Vice-líder do governo no Senado está internado há 5 dias com Covid-19

Marcelo Montanini, Metrópoles - Vice-líder do governo no Senado, Carlos Viana (PSD-MG), está com Covid-19 e foi internado na segunda-feira (31/5), no Hospital DF Star, em Brasília. Ele foi diagnosticado com o novo coronavírus no último dia 27 de maio.

Segundo a assessoria do parlamentar, a internação ocorreu “por precaução”. O senador tem 58 anos e o quadro de saúde é estável, sem sintomas graves. A expectativa é receber alta nos próximos dias.

