Vice-líder do PCdoB protocola convocação de Weintraub

Vice-líder do PCdoB, o deputado federal Márcio Jerry (MA) protocolou na Câmara dos Deputados requerimento de convocação para que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, preste esclarecimentos sobre os erros de correção no Enem, que, segundo o MEC, afetaram cerca de 6 mil estudantes edit

247 - Vice-líder do PCdoB, o deputado federal Márcio Jerry (MA) protocolou nesta terça-feira (4), na Câmara dos Deputados, requerimento de convocação para que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, preste esclarecimentos sobre a gravidade dos fatos no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2019 e no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

O cálculo das notas e o impacto do erro na correção do último MEC, inicialmente causado por um problema mecânico na gráfica que imprimiu as provas, fez com que quase 6 mil candidatos tivessem problemas na contagem de suas notas em todo o país. Imerso em um caldeirão de falhas, ilegalidades e vazamentos desde o último dia 17 de janeiro, os resultados acabaram impactando também o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o acesso ao Programa Universidade para Todos (Prouni) e ao Programa de Financiamento Estudantil (Fies).

“O calendário educacional de 2020 já está em plena atividade e o MEC ainda não deu respostas para questões de grande relevância para a área, como a definição de repasses para estados e municípios para viabilizar matrícula e merenda de alunos em todo país. A crise permanece e as ocorrências de erros do Enem se sucedem, enquanto o ministro minimiza falhas, ataca a imprensa e brinca com o futuro de milhares de estudantes”, disse o autor do pedido de convocação.

Antes dos problemas virem à tona, Weintraub chegou a declarar que o Enem de 2019 havia sido “comprovadamente o melhor Enem de todos os tempos, em termos de questões, de execuções”. “Não teve problema algum aqui dentro do MEC, pouquíssimas ocorrências fora, a maior participação de todos os tempos, um custo bem mais baixo por aluno. Isso que vocês estão vendo no Enem é resultado de boa gestão”, disse, à época.

Além do requerimento de Jerry, Alessandro Molon (PSB-RJ) e os dez deputados que compõem a Bancada do PSol na Câmara apresentaram requerimentos exigindo o comparecimento de Weintraub no Plenário da Casa.