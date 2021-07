Vice-presidente da Câmara diz que Eduardo Bolsonaro é "irresponsável" e deve prestar conta de voto pró-fundão (vídeo)

Pelas redes sociais, Eduardo jogou para Marcelo Ramos a responsabilidade pela aprovação do fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões, sendo que ele mesmo votou a favor do chamado "fundão" edit

247 - O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), chamou, no término da sessão da Casa já na madrugada desta sexta-feira (16), Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) de "irresponsável". Em vídeo publicado nas redes sociais, Eduardo havia dito que Ramos atropelou a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada pelo Congresso Nacional.

A declaração de Eduardo veio após cobranças de seus apoiadores pelo seu voto favorável à LDO, que reservou R$ 5,7 bilhões para o chamado "fundão" eleitoral. Este valor é quase o triplo do separado para a eleição de 2018. "Infelizmente, o presidente Marcelo Ramos atropelou a votação e a LDO acabou sendo aprovada com esse fundão", justificou o deputado do PSL.

"Não é justo e eu não admito a postura irresponsável do deputado Eduardo Bolsonaro nas redes sociais", rebateu Ramos. "Quero dizer ao deputado Eduardo Bolsonaro que ele tenha coragem de assumir seus votos, atitudes e posturas. É muito fácil, depois da votação simbólica, ir à rede social dizer que votou contra e tentar transferir responsabilidade". Ramos ainda criticou o silêncio de membros do governo federal, que não protestaram contra o fundão.

