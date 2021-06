Vice-presidente da Câmara diz que 'não há nenhuma lógica na defesa do voto impresso'

247 - O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL), gravou vídeo nesta quinta-feira, 24, contra a utilização do voto impresso no sistema eleitoral, no pleito de 2022.

“A proposta de voto impresso é a solução para um problema que não existe”, diz Ramos no vídeo. “Nós temos voto eletrônico desde 1996, já são 13 eleições de lá para cá, fora eleições suplementares, sem que haja sequer um indício de fraude em qualquer uma delas”, acrescenta.

Ele ainda exclamou que “se o sistema fraudar o voto eletrônico, o voto impresso será a expressão impressa da fraude. Portanto, não há nenhuma lógica nesse debate, que ao invés de qualificar o nosso sistema eleitoral – que já é seguro, eficiente e auditável – vai nos fazer retroceder”.

Na Câmara, o relator da PEC do Voto Impresso, Filipe Barros (PSL), deve apresentar seu parecer na próxima segunda-feira, 28.

