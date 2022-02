Vice-presidente da Câmara vai ingressar no PSD, de Kassab

Apoie o 247

247 - O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (AM), ex-PL, decidiu se filiar ao PSD, de Gilberto Kassab, o que deve acontecer nos próximos dias.

"Em conversa ontem com o presidente Gilberto Kassab e o líder deputado Antônio Brito decidi pela minha filiação ao PSD que será efetivada na semana que vem", anunciou Ramos pelo Twitter nesta quinta-feira (3).

O senador Omar Aziz (PSD-AM) também se pronunciou na rede social. "Mais um importante defensor da democracia plena confirmou que vai se filiar ao PSD. O amigo e companheiro de luta Marcelo Ramos anunciou que oficializará a ida ao partido na próxima semana", escreveu no Twitter.

"Como um dos fundadores do PSD e presidente no Amazonas, com muita honra e alegria, dou as boas-vindas ao Marcelo, grande político e deputado federal, vice-presidente da Câmara, que somará ainda mais ao trabalho que temos desenvolvido no Congresso Nacional", complementou.

