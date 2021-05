Vice-presidente do PT Goiânia e irmã morrem de Covid-19 dias após o óbito da mãe

247 - O vice-presidente do PT de Goiânia, Antônio Macário Carlos, de 52 anos, morreu no sábado (22) vítima da Covid-19 três dias após perder a mãe, Maria Edilma Macário Carlos, de 82 anos, e um dia antes da irmã, Maria do Socorro Macário, de 56 anos, as duas vítimas da doença. Ele era natural de Quixeramobim, interior do Ceará.

Sobrinho do petista, Leonardo Macário disse que a avó teria ficado preocupada com o estado de saúde do filho e, por consequência, teve um infarto. A entrevista foi concedida ao portal Uol.

"Acreditamos que foi sintomas leves, pois no resultado médico saiu como problemas cardíacos e pós covid-19", disse Macário.

