(Vídeo) Bolsonaro diz que teve "deslizes" no governo e classifica atos terroristas como algo "inacreditável"

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) admitiu nesta segunda-feira (16) que houve "deslizes" no seu governo. O ex-ocupante do Planalto citou os ataques terroristas que ocorreram em Brasília (DF) no último dia 8 e classificou o episódio como "inacreditável". As declarações foram publicadas pelo jornal Metrópoles.

"Em quatro anos, todo dia era segunda-feira. Tem alguns furos? Tem, lógico. A gente comete alguns deslizes em casa, quem dirá no governo. Só que em casa a gente sabe quem é o responsável. É sempre nós, os maridos", disse.

"Lamento o que aconteceu dia 8, uma coisa inacreditável. Mas no meu governo, o pessoal aprendeu o que é política, conheceu os poderes, começou a dar valor à liberdade. Eu falava para alguns sobre a liberdade, e eles diziam que era igual ao sol, nasce todo dia, mas não é bem assim não. A gente acredita no Brasil".

Bolsonaro quebra silêncio e diz que cometeu deslizes no governo



Bolsonaro também mencionou os ataques terroristas que ocorreram em Brasília no último dia 8 e classificou o episódio como "inacreditável"



Leia: https://t.co/guvlGmbFkf pic.twitter.com/xgcJ1ynrBA — Metrópoles (@Metropoles) January 16, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.