Vídeo: Bolsonaro se irrita com pergunta de jornalista sobre renda e abandona coletiva

Na mesma cena em que uma professora sugeriu que o Exército vá para as ruas para fazer o comércio voltar a funcionar, Jair Bolsonaro se irritou com uma pergunta sobre a sanção da renda emergencial e abandona os jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada edit

247 - Em frente ao Palácio da Alvorada na manhã desta quinta-feira 2, na mesma cena em que uma apoiadora pediu a ele "Exército na rua" para fazer o comércio funcionar, Jair Bolsonaro se irritou com a pergunta de um jornalista que perguntou sobre a sanção do projeto que instituiu o pagamento de R$ 600 a trabalhadores informais, aprovado pelo Congresso, e a efetivação do pagamento.

Questionado sobre o anúncio da sanção, mas sua não publicação até o momento no Diário Oficial da União, Bolsonaro disse que aguardava uma Medida Provisória para que não passasse um “cheque sem fundo”, uma vez que o projeto, segundo ele, não indicava a origem da verba nos cofres públicos.

Com a insistência da pergunta, Bolsonaro se irritou e falou que há uma “burocracia enorme” para liberar. “Uma canetada errada é crime de responsabilidade. Vocês querem cavar minha própria sepultura?”, indagou. Questionado em seguida sobre os vetos que deu, respondeu que tinha acabado de explicar e abandonou a coletiva. Assista:

📌⬇️Parte 5

- Professora faz apelo comovente ao Presidente.

Bolsonaro fala com a imprensa, se irrita com jornalista e abandona coletiva. 😎👉👏#BolsonaroTemRazaoSim pic.twitter.com/n9CUX366px — Carla Valente - Atualizando a Direita (@Carla_Valente38) April 2, 2020

