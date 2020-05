Vídeo: Ciclista explica por que reagiu e bateu em bolsonaristas no DF

Revista Forum - Sabrina Nery, a ciclista que partiu para cima de bolsonaristas no Distrito Federal, na última sexa-feira (1), explicou a sua atitude em uma série de vídeos no Twitter, na tarde deste sábado (2).

Sabrina explicou que passeava de bicicleta com a tia e parou para filmar o protesto dos profissionais de saúde em frente ao Palácio do Planalto, alertando para a gravidade da pandemia de coronavírus, sempre minimizada pelo presidente Jair Bolsonaro.

Ela conta que, quando chegou no local, um grupo já atacava os profissionais de saúde, que decidiram começar a se retirar. No momento em que a jovem e a sua tia se posicionaram a favor da manutenção do protestos, em uma conversa com uma das manifestantes, um homem e duas mulheres vieram para cima delas “muito perto e gritando”. O bolsonarista, “um senhor mais velho”, aparece em destaque em outros vídeos, atacando os profissionais.

Ele tentou pegar em mim e ele cuspiu na minha cara”, disse Sabrina. “Ele fez e saiu muito. Eu mostrei os respingos para outras pessoas, testemunhas. Foi horrível. Foi aí que eu perdi a noção. Eu achei errado porque eu acho cuspe uma coisa muito séria. E eu fiz o que fiz.”

A jovem agradeceu o apoio que tem recebido nas redes sociais e reconheceu que a agressão não deve ser solução, mas destacou que estava sob ataque.

“Eu sei muito bem que agressão não quem ser enaltecida, mas não achei certo o que fizeram comigo. Eles estavam errados. Eles estavam querendo briga com todo mundo e já estavam brigando quando eu cheguei”, completou.

Desequilibrado, o trio bolsonarista, ainda segundo o relato da jovem, gritava que o coronavírus era uma farsa.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.