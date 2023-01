Vídeo: Haddad chega ao Congresso para prestigiar posse de Lula

Apoie o 247

247 - Nomeado para comandar o Ministério da Economia, Fernando Haddad (PT) acaba de chegar ao Congresso Nacional para prestigiar a cerimônia de posse do presidente Lula (PT).

Vídeo registrado pelo portal O Antagonista mostra Haddad entrando no Congresso e conversando com figuras presentes no local. Ao chegar, o ministro nomeado evitou falar com a imprensa.

