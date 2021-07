Vídeo: idosa é detida após chamar pai e filho de “negrada do inferno” e chutar PM

247 - Uma mulher de 64 anos foi presa em flagrante, nesta quarta-feira (28), por injúria racial, em Taguatinga, no Distrito Federal. O pintor aposentado José Barbosa dos Santos, de 70 anos, voltava de uma consulta médica com os filhos, Alcides e Welma dos Santos, quando pararam em frente a um shopping para observar o serviço de pintura de um centro de compras da região.

Alcides comparava a praticidade com que o serviço é feito atualmente, com a ajuda de máquinas, como o que era feito no tempo do pai, pintor há 40 anos. No momento, a idosa passou por eles e iniciou as ofensas. “Essa negrada do inferno, vai tudo pro inferno” e o empurrou. (assista ao vídeo no final da reportagem)

Uma policial militar à paisana e um bombeiro militar pararam para ver o que estava acontecendo. Quando os dois militares foram detê-la, a mulher desferiu chutes. Ela não teve o nome revelado pela delegacia que investiga o caso.

Segundo informações do G1, a mulher foi presa e levada à 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul. O caso foi registrado como injúria racial e vias de fato, já que a mulher também agrediu a policial.

Segundo Alcides, filho da vítima, a agressora foi liberada após pagar fiança de R$ 1 mil.

Assista:

