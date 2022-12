(Vídeo) Indígenas invadem marquise do Supremo para pedir a soltura de cacique bolsonarista

Apoie o 247

247 - Um grupo de indígenas invadiu a marquise do Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir a soltura do cacique José Acácio Tserere Xavante, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), e preso neste mês por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes por envolvimento em manifestações favoráveis a um golpe no Brasil.

José Acácio Serere Xavante e Clenio. Foto: Reprodução (Photo: Reprodução) Reprodução

Os indígenas saltaram o primeiro alambrado que cerca a sede do Supremo, mas não chegaram a invadir o prédio.

Neste mês, apoiadores de Bolsonaro protestaram contra a prisão do cacique. Manifestantes colocaram fogo e quebraram carros nas proximidades da sede da Polícia Federal, em Brasília (DF).

Bolsonaristas colocam fogo em carros na capital federal. Foto: Reprodução (Photo: Reprodução) Reprodução





Indios em protesto no STF neste exato momento!

👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/sMZviC9zX1 December 25, 2022

