Vídeo mostra sem-teto do DF tentando beijar e agarrando mulher à força

247 - O sem-teto Givaldo Alves, de 48 anos, que virou notícia no mês passado após manter relações sexuais com uma mulher e ser espancado pelo marido dela, no Distrito Federal, voltou a ganhar destaque na internet e na imprensa. Isso porque foi divulgado um vídeo que mostra Alves tentando beijar, à força, uma mulher que foi até ele para tirar uma foto.

Nas imagens é possível ver a mulher empurrando Givaldo. Entretanto, ele insiste em beijá-la e e tenta pegá-la pelo queixo. O homem consegue beijar a mulher no rosto. Ela se afasta dele constrangida, enquanto pessoas que estão no local dão risadas.

Veja

Geraldo, o morador de rua tentou beijar uma mulher a força no DF.



Geraldo, o morador de rua tentou beijar uma mulher a força no DF.

Só no brasil pra uma pessoa dessa ter palco!!! pic.twitter.com/ZbGUsRRz3o

