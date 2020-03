Vídeo: mulheres em Brasília gritam ‘Fora Bolsonaro e Ibaneis’

247 - Como parte da mobilização nacional pelo Dia Internacional da Luta das Mulheres, o protesto realizado em Brasília pediu ‘Fora Bolsonaro’. As mulheres também gritaram pela saída do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

“Fora Bolsonaro e Ibaneis”, cantaram as mulheres na manhã deste domingo 8. O ponto de encontro da manifestação foi o Palácio do Buriti, sede do governo do DF, e foi até a sede da Funarte (Fundação Nacional das Artes).

Há atos acontecendo neste domingo em ao menos 24 capitais, além de outras cidades. Assista: