Vídeo: preso morre em cela em Luziânia e internos suspeitam de coronavírus

Matrópoles - Internos da Casa de Prisão Provisória de Luziânia divulgaram um vídeo que mostra um preso morto e deitado no alojamento dos detentos. As imagens são de 2 de abril, mas só foram divulgadas neste sábado (02/05). Um reeducando aparece com o rosto coberto e afirma que aquele é o segundo homem a morrer na cela.

O jovem denuncia a precariedade do sistema e afirma que não recebe atendimento médico adequado. Após a repercussão, os detentos que dividiam a unidade com a vítima foram isolados e fizeram teste para o novo coronavírus. O resultado fica pronto em três dias.

“Ele queria ir para a UPA, mas disseram que, na verdade, ele queria pegar um celular. Morreu aqui, por negligencia do Estado”, contou um detento.

Vídeo: presos denunciam morte de interno dentro de cadeia em Luziânia (GO)



Detentos afirmam que solicitaram atendimento médico ao interno que estava doente, mas o pedido não teria sido acatado pela administraçãohttps://t.co/BeN5eYRArD — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) May 3, 2020

