Vingança no governo: Ministro Ricardo Salles destitui secretário-executivo que o denunciou à CGU

247 - Dois dias após ser acusado de esvaziar a Comissão de Ética do Ministério do Meio Ambiente, Ricardo Salles destituiu Marcelo Grossi do cargo de secretário-executivo do órgão interno.

A reportagem do portal Uol informa que “no mesmo ato, Salles fez ainda novas nomeações para a comissão, que esperava há mais de um ano pela substituição de suplentes. Os nomes escolhidos desconsideram um processo seletivo interno no ministério, conduzido entre novembro de 2019 e março de 2020, para escolher membros do órgão. Os três membros titulares designados por Salles são servidores da Coordenação-Geral de Apoio Administrativo, departamento vinculado ao gabinete do ministro. Nenhum dos três participou da seleção.”

A matéria ainda acrescenta que “a Comissão de Ética é responsável por apurar denúncias de má conduta de servidores no ministério e zelar pelo cumprimento do Código de Ética no setor público. Entre as atribuições do órgão está a de recomendar a demissão de agentes públicos que tenham violado regras da administração pública.”

