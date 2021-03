Vítima de violência doméstica, mulher escreve bilhete e pede socorro em uma agência bancária

Utilizando-se de um bilhete com o símbolo do "xis", o pedido de socorro da vítima foi atendido e a polícia acionada edit

247 - Uma mulher de 27 anos aproveitou a ida a uma agência bancária em Sobradinho, no Distrito Federal, na última segunda-feira (1º), para pedir socorro aos funcionários do local.

A moça era vítima de violência doméstica e, ao chegar ao caixa para sacar o Bolsa Família, escreveu um recado: "você pode me ajudar", seguido de um "Xis" e das palavras "violência doméstica". "Ele tá aí fora", completou.

Por causa da pandemia de Covid-19, apenas uma pessoa por vez pode entrar na agência. Enquanto ela sacava o dinheiro do benefício, o marido a esperava do lado de fora.

Com o bilhete em mãos, um funcionário pediu ajuda dos colegas e acionou a polícia, que foi até a casa da vítima no dia seguinte e a levou para uma Casa Abrigo. O agressor não foi encontrado no local.

O símbolo do "xis" é uma orientação de campanha para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica, lançada em junho de 2020.

Na semana passada, outra vítima foi salva, desta vez em Anápolis, interior de Goiás. Ela desenhou um "xis" na mão, fotografou a cena e publicou nas redes sociais. O homem foi preso por cárcere privado e violência doméstica.

