Vizinhos desabafam sobre presença de Bolsonaro no condomínio: “não gosto de saber que ele é meu vizinho” (vídeo)

247 - Vizinhos de Jair Bolsonaro conversaram com reportagem do portal Metrópoles nesta quarta-feira (3), no mesmo momento em que a Polícia Federal estava no condomínio localizado em Brasília para fazer busca e apreensão expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no âmbito da Operação Venire, que investiga a atuação de um grupo que teria inserido dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde.

Uma moradora identificada como Heloísa diz que não gosta da ideia de ser vizinha de Bolsonaro, de “estar há apenas metros da casa dele”. “Eu espero que ele pague pelas coisas que fez de errado”, acrescentou.

Uma outra moradora também relata que muitos moradores também estão incomodados com a presença de Bolsonaro no local.

