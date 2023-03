Vizinhos prestam homenagem a menina de 5 anos morta pela mãe (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Moradores do Residencial Itamaraty, em Taguatinga Norte, prestaram homenagem à menina de 5 anos encontrada morta, com sinais de esganadura, na madrugada dessa segunda-feira (6). Após o crime, a mãe da criança, Zenaide Rodrigues de Souza, 32, incendiou o apartamento onde morava com a criança, no 11º andar do prédio.

De acordo com reportagem do portal Metrópoles, em varandas e janelas, os moradores do condomínio fizeram uma oração e bateram palmas em homenagem à criança.

Pelo Instagram, a página Ceilândia Muita Treta divulgou vídeo do momento.

