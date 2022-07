“Vou te matar”, disse professor da UnB ao agredir ex-namorada após ela dar bom dia ao vizinho

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Em depoimento à polícia, a ex-namorada de Rivadávio Fernandes Batista de Amorim, 45 anos, professor de patologia clínica do Departamento de Medicina da Universidade de Brasília (UnB) acusado de agredi-la, relatou que o docente a ameaçou de morte com uma faca. A violência ocorreu dia 21/7, em Taguatinga Norte. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (Deam) investiga o caso.

Os dois voltavam para o apartamento do educador, em Taguatinga, por volta das 9h, e o episódio teria sido motivado por ciúmes. “Um morador do condomínio que eu não conhecia nos cumprimentou e comentou sobre o tempo naquele dia, e eu respondi educadamente. Quando entramos na casa dele, ele falou que não tinha gostado e começou a agir agressivamente”, detalha.

Segundo a mulher, Rivadávio começou a xingá-la, chegou a puxar os cabelos dela e ameaçou matá-la com uma faca. Em determinado momento, o professor furou um colchão com a faca e prendeu a vítima em um dos quartos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ele ainda me mordeu, me chutou e me bateu. Depois, me trancou com o ar-condicionado na temperatura mais fria e quebrou meu celular. Foi horrível, não tive como pedir ajuda a ninguém”, lamenta a ex-namorada do docente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O casal estava sozinho no imóvel do agressor, e a violência perdurou até o fim da tarde daquele dia. Depois de muito tempo, o professor da UnB expulsou a mulher da casa dele, momento em que ela conseguiu pegar suas coisas e sair do local.

“Antes de estragar meu aparelho, ele apagou todos os meus arquivos. Não consegui recuperar nada. Antes de sair, ainda o avisei que iria a uma delegacia para denunciá-lo. Debochado, ele me disse: ‘Se você for na delegacia, vou te matar’”, relata a mulher.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia seguinte, com o apoio das duas filhas, a vítima tomou coragem e foi à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (Deam), em Ceilândia. “É uma vergonha horrorosa. Tenho medo de sair de casa, não consigo andar na rua mais”, revela.

Após o registro da ocorrência, a ex-namorada do professor foi encaminhada ao Instituto de Medicina Legal (IML) em virtude das agressões físicas.

Além disso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ( TJDFT ) concedeu medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha para a mulher e as filhas dela. “Você não espera nunca que uma pessoa que conhece há mais de 26 anos e que dorme com você vá cometer algo como o que ele fez. Era só falar que não queria mais manter o namoro”, pondera a vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Amigos de longa data

Os dois se conhecem há 26 anos. Amigos de longa data, eles iniciaram um relacionamento no fim de 2020. Porém, meses depois, os primeiros problemas do casal começaram a ocorrer.

“Ele demonstrava ser uma pessoa muito ciumenta, o que me causava medo. Certo dia, pegou meu celular e me acusou de traição após ver uma conversa no WhatsApp com um contato salvo como ‘Baby’. No caso, a pessoa era o meu tio, que é conhecido por todos por esse apelido. Tentei explicar para ele, mas foi a maior confusão e, depois disso, nos separamos”, relembra a vítima.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.