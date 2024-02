Wadih Damous: 'o Brasil passou quatro anos sendo governado por uma organização criminosa'

De acordo com o secretário, uma parte do entorno de Jair Bolsonaro é "golpista e miliciana" edit

247 - O secretário nacional do Consumidor, Wadih Damous, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Rio de Janeiro (OAB-RJ), destacou a gravidade das tentativas de golpe durante o governo Jair Bolsonaro (PL). "Está mais do que demonstrado pelo excepcional trabalho da Polícia Federal que o Brasil foi governado durante quatro anos por uma organização criminosa golpista e miliciana", afirmou.

A Polícia Federal (PF) iniciou a Operação Tempus Veritatis, nesta quinta, para descobrir detalhes da intentona golpista e punir os envolvidos na trama. O esquema previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os alvos da operação estão Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos generais e antigos assessores de Jair Bolsonaro. >>> Documento golpista encontrado na sede do PL estava na sala de Bolsonaro

Também foram alvos os ex-comandantes do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, e da Marinha, Almir Garnier Santos, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. Há mandados de prisão contra os coronéis Bernardo Romão Corrêa Netto e Marcelo Costa Câmara; e o tenente-coronel Rafael Marins de Oliveira, todos militares da ativa.

