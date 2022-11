Weber sobre ataques bolsonaristas a ministros: "liberdade de expressão não abriga manifestações que incitem ódio e violência"

A fala da presidente do STF acontece no Dia Internacional da Tolerância, celebrado nesta quarta, e dois dias após bolsonaristas atacarem ministros do STF em Nova York edit

247 - A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, defendeu nesta quarta-feira (16) a liberdade de expressão desde que esta não seja carregada de ódio e agressões. “A liberdade de expressão, reafirme-se em absoluto, não abriga agressões e manifestações que incitem ódio e violência, inclusive moral”.

A fala da ministra acontece no Dia Internacional da Tolerância, celebrado nesta quarta, e dois dias após bolsonaristas atacarem ministros do STF em Nova York. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski estavam em Nova York para participar do evento 'Lide Brazil Conference', promovido pelo Grupo Lide (Líderes Empresariais) no Harvard Club.

“A tolerância é harmonia na diferença, não é apenas um dever moral, como também uma exigência política”, acrescentou a ministra durante a abertura dos trabalhos no STF, nesta quarta-feira.

