Weintraub ameaça remover mural de Paulo Freire da sede do MEC

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, aliado de Jair Bolsonaro, ameaçou retirar um mural do educador e filósofo Paulo Freire que fica em frente à sede do Ministério da Educação (MEC). A informação é do portal UOL.

Weintraub ainda afirmou, sem apresentar qualquer evidência, que Paulo Freire "representa o fracasso da educação esquerdista".

"Devemos retirar o mural de Paulo Freire em frente ao MEC? Acho que deve ser mantido, até que o Brasil deixe de ser o PIOR país na América do Sul (PISA 2018). Paulo Freire representa o fracasso da educação esquerdista (FHC+PT). Um dia, o Brasil terá outro patrono da educação!", escreveu o ministro.

O post ainda trouxe uma foto de Dom Pedro 2º, com a frase: "Se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre", aponta a reportagem.

Confia o tweet:

Devemos retirar o mural de Paulo Freire em frente ao MEC? Acho que deve ser mantido, até que o Brasil deixe de ser o PIOR país na América do Sul (PISA 2018). Paulo Freire representa o fracasso da educação esquerdista (FHC+PT). Um dia, o Brasil terá outro patrono da educação! pic.twitter.com/mNuTVu4sll — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) May 7, 2020

