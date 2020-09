Weintraub perde recurso e terá que pagar R$2 mil por não usar máscara durante protesto

247 - O governo do Distrito Federal rejeitou um recurso do ex-ministro Abraham Weintraub, multado em R$ 2 mil em junho por não usar máscara em um protesto pró-Bolsonaro. A informação é do jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época.

Agora despachando do Banco Mundial, nos EUA, após fugir do Brasil, mesmo com as fronteiras dos EUA fechadas para entrada de brasileiros, Weintraub foi informado da decisão e tem até o fim do mês para recorrer novamente.

Se o ex-ministro for derrotado mais uma vez, terá o nome inscrito na dívida ativa do DF.

