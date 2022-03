Zambelli diz que Daniel Silveira dormirá no plenário “para sempre”

Silveira se refugiou na Câmara, pois acredita que a polícia não possa entrar para colocar a tornozeleirta eletrônica, como determinou Alexandre de Moraes, do STF edit

247 - A deputada bolsonarista Carla Zambelli disse que o deputado Daniel Silveira ficará no plenário “para sempre” para fugir da Polícia Federal que tenta cumprir a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de colocar tornozeleira eletrônica.

A informação é do colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, que a questionou se Silveira dormiria no plenário para evitar ser abordado pela PF.

Silveira se refugiou na Câmara, pois acredita que a polícia não possa entrar para colocar a tornozeleira Ele sustentar essa tese no artigo da Constituição que estabelece que o parlamento é inviolável.

O parlamentar bolsonarista tem se recusado a aceitar o cumprimento da medida. Ele dormiu nas dependências da Casa de terça para esta quarta-feira.

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PSD-AM), afirmou que o espaço da Casa é inviolável. De acordo com o parlamentar, não existe autorização para a entrada de agentes da PF no Legislativo.

