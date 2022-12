Zambelli processa Walter Casagrande por injúria e difamação

Apoie o 247

247 - A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL) abriu um processo contra o ex-jogador e comentarista esportivo Walter Casagrande Jr. acusando-o de injúria e difamação por texto de opinião do comentarista publicado no site UOL. As informações são da coluna do jornalista Ancelmo Gois , do jornal O Globo.

De acordo com a reportagem, Zambelli não gostou da referência que Casagrande fez a ela no texto, chamando-a de “pistoleira”. O comentarista falava sobre a perseguição da deputada a um militante petista na véspera da eleição. Além disso, Casagrande também cita que Zambelli "fugiu do país" após a derrota de Jair Bolsonaro (PL).

Além da retratação do comentarista, a deputada pede uma indenização no valor de R$ 20 mil.

