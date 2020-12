Zarattini convoca Augusto Heleno para explicar uso da Abin na defesa de Flávio Bolsonaro

“É inconcebível aceitar o descaramento do governo Bolsonaro. Usar órgão do Estado para produzir relatórios para a defesa do filho, sobre o qual pesam graves acusações de corrupção, é algo preocupante e criminoso”, disse o líder da Minoria na Câmara edit

247 - O líder da Minoria no Congresso, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), apresentou requerimento de convocação do ministro Augusto Heleno na Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI) para prestar esclarecimentos sobre a atuação do GSI e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na defesa do filho do senador Flávio Bolsonaro.

No requerimento, Zarattini relatou em detalhes as denúncias veiculadas na imprensa de que a Abin teria produzido ao menos dois relatórios para ajudar a defesa do senador Flávio Bolsonaro, a buscar a anulação do “caso Queiroz”, no qual o político é investigado pelo esquema de “rachadinha” quando ainda era deputado estadual.

Para o líder, o fato precisa ser investigado com agilidade e rigor. “É inconcebível aceitar o descaramento do governo Bolsonaro. Usar órgão do Estado para produzir relatórios para a defesa do filho, sobre o qual pesam graves acusações de corrupção, é algo preocupante e criminoso.”

O líder afirmou que é inadmissível prejudicar servidores federais para tentar inocentar o filho do presidente. “A família Bolsonaro passou de todos os limites! Querer culpabilizar funcionários da Receita Federal e outros órgãos estaduais, sérios e respeitados, para livrar Flávio das investigações de corrupção é absurdo e intolerável”, denunciou Zarattini.

O requerimento de convocação do general Heleno para comparecer à CCAI também foi assinado pelo líder da Minoria na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães (PT-CE).

