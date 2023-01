Zeca Dirceu, diz que governo do Distrito Federal é o "grande responsável' pelo terrorismo bolsonarista em Brasília

Apoie o 247

ICL

247 - O novo líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu (PR), responsabilizou diretamente o governo do Distrito Federal pelos atos terroristas realizados por bolsonaristas e militantes da extrema direita, em Brasília, no domingo (8). ”O Governo do Distrito Federal é o grande responsável pelo caos. Isso é evidente”, disse o parlamentar à coluna do jornalista Paulo Cappelli, no Metrópoles.

Zeca Dirceu também rebateu as críticas de alas do PT endereçadas aos ministros da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio Monteiro, por conta da violência extremista registrada em Brasília.

“Em nove dias, não é razoável ficar fazendo avaliação do governo, quanto mais de um ministro individualmente. Dino deu mais entrevistas, então é mais fácil perceber que agiu bem o tempo todo”, ressaltou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.