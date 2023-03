Zeca Dirceu, líder do PT, diz que o governo Lula deve dividir o poder com Arthur Lira

Apoie o 247

247 – O líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu (PT-PR), saiu em defesa do presidente da casa, Arthur Lira (PP-AL), segundo relata a jornalista Mônica Bergamo . "Tem gente entendendo o que ele diz como ameaça, acham que ele está riscando a faca", afirma. "Na verdade, ele está fazendo alertas importantes. E, portanto, ajudando o governo", acrescentou Dirceu, ao comentar a fala de Lira sobre a fragilidade da base do governo Lula no Congresso

Ele afirma que as críticas a Lira são feitas por "falta de conhecimento" e de pessoas que "não querem dividir o poder" com Arthur Lira. "Ele tem esse poder porque venceu as eleições para ser presidente da Câmara. É um erro não dividir o poder com Arthur Lira. Tem que dividir, com critérios, com transparência, mas tem que dividir", destaca. Zeca Dirceu também disse que PT não tem motivos para reclamar de Lira.

