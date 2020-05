20 bancários e terceirizados são afastados por confirmação ou suspeita de Covid-19 em Alagoas e no Ceará

Associações de funcionários da Caixa em Alagoas e no Ceará denunciam que ao menos 20 trabalhadores e terceirizados foram afastados. Na Paraíba, um empregado do banco faleceu nesta segunda-feira (18) devido à Covid-19 edit

247 - Associações de funcionários da Caixa em Alagoas e no Ceará denunciam que ao menos 20 trabalhadores e terceirizados foram afastados das atividades em função da confirmação ou suspeita de contaminação pelo novo coronavírus. Ainda segundo as entidades, Nove agências estão fechadas em Alagoas e outras oito na Paraíba, onde um empregado do banco faleceu nesta segunda-feira (18), vítima da Covid-19.

De acordo com as associações do pessoal da Caixa (Apcef-CE e Apcef-AL), mais 16 bancários da Caixa Econômica Federal, em apenas dois estados – dez no Ceará e 6 em Alagoas -, precisaram ser afastados por confirmação ou suspeita de Covid-19. No total — entre bancários (16) e funcionários terceirizados (4) — 20 trabalhadores do banco estariam contaminados pelo coronavírus ou com sintomas da doença.

“O cenário que alertamos e pedimos providências para que fosse evitado pelo governo desde o início da pandemia e da centralização do pagamento do auxílio emergencial no banco”, ressalta o presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), Sérgio Takemoto.

“Além de não descentralizar o pagamento do benefício, a direção da Caixa, até hoje, não fez uma ampla e efetiva campanha de informação à sociedade. A desinformação leva milhares de pessoas às agências para serviços que poderiam ser resolvidos pelo telefone ou a internet, por exemplo, ocasionando as aglomerações que colocam em risco tanto a saúde da população como a dos bancários”, acrescenta.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.