59% aprovam medidas de Flávio Dino no enfrentamento da pandemia, diz pesquisa

Pesquisa Escutec revela ainda que 61% dos maranhenses desaprovam a postura de Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus

247 - Pesquisa Escutec realizada em parceria com o jornal O Estado, divulgada neste sábado (13). aponta que 59% aprovam as atitudes tomadas pelo governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

Outros 23% não estão concordando, 16% afirmaram não concordar com, nem discordar sobre o questionamento e apenas 2% preferiram não se posicionar.

Na mesma pesquisa, a avaliação levando em consideração as atitudes de Jair Bolsonaro, 24% dos maranhenses são a favor da posição dele e um total de 61% não aprovam.

A pesquisa revelou ainda que 70% dos maranhenses são a favor da reabertura do comércio.

