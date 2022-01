"A tentativa de homicídio é clara", diz jovem negro espancado por casal racista no MA

O advogado que defende Gabriel da Silva Nascimento comparou o caso com o do americano George Floyd, assassinado por policiais via asfixiamento edit

247 - Gabriel da Silva Nascimento, vítima de um ataque racista no mês passado em Açailândia (MA) perpetrado por um casal branco que o acusou de roubar seu próprio carro, afirmou que "a tentativa de homicídio é clara".

No vídeo, gravado por câmeras de segurança, o jovem negro de 23 anos é espancado pelo casal -- o empresário Jhonnatan Silva Barbosa e a dentista Ana Paula Vidal. Ele estava dentro do seu próprio carro, na porta do prédio onde morava, quando foi chamado de ladrão pelos agressores.

Recepcionista de banco, Gabriel havia comprado o veículo meses antes. Em entrevista ao UOL, ele relatou o atentado que sofreu e lamentou o racismo no Brasil.

"A gente vê isso no nosso dia a dia, todos os dias no nosso país, no mundo. São vários casos e números, e dentre esses números eu poderia ter sido além de mais um caso, mais uma morte. A tentativa de homicídio é clara ali no vídeo", disse.

O advogado Marlon Reis defende Gabriel no processo. Ele comparou o caso com o do americano George Floyd, que foi assassinado por policiais em 2020 nos EUA.

"Aquilo não foi uma agressão qualquer. Foi uma tentativa de homicídio que, para nós, está muito bem caracterizada juridicamente no ponto de que o Jhonnatan, com o apoio da Ana Paula Vidal, pisa do pescoço do Gabriel. Ele se apoia, coloca todo o seu peso no pescoço e depois se ajoelha sobre o pescoço e é exatamente o que foi feito para matar o George Floyd, foi exatamente assim que o George Floyd foi assassinado", disse Reis.

